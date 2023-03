La storia epica della pirateria musicale italiana (Di domenica 5 marzo 2023) Dicesi pirateria: azione dei pirati, ovvero di coloro che compiono violenza o atti illegali, in ambito nautico. Quando sento nominare questa parola, a me viene in mente solo una cosa: la riproduzione illegale di musica. Per chi è figlio degli anni ’80 come me, ed ha vissuto le musicassette (per i millennial è preistoria), sa perfettamente di cosa parlo. Chi non ricorda ( mi rivolgo sempre a chi oggi ha almeno 40 anni…ma anche ai giovani perchè è giusto che sappiano come ci si arrangiava nella vita pre internet), gli stereo a doppia cassetta dove potevi registrare le canzoni che davano alla radio o da un’altra (musi)cassetta? Giornate intere a registrare, cercare, spingere il dito sul pulsante REC alzandosi di scatto appena la radio intonava quella canzone, proprio quella che tu volevi. Prima della musica illegale scaricata dal web, ... Leggi su distantimaunite (Di domenica 5 marzo 2023) Dicesi: azione dei pirati, ovvero di coloro che compiono violenza o atti illegali, in ambito nautico. Quando sento nominare questa parola, a me viene in mente solo una cosa: la riproduzione illegale di musica. Per chi è figlio degli anni ’80 come me, ed ha vissuto le musicassette (per i millennial è prei), sa perfettamente di cosa parlo. Chi non ricorda ( mi rivolgo sempre a chi oggi ha almeno 40 anni…ma anche ai giovani perchè è giusto che sappiano come ci si arrangiava nella vita pre internet), gli stereo a doppia cassetta dove potevi registrare le canzoni che davano alla radio o da un’altra (musi)cassetta? Giornate intere a registrare, cercare, spingere il dito sul pulsante REC alzandosi di scatto appena la radio intonava quella canzone, proprio quella che tu volevi. Primamusica illegale scaricata dal web, ...

