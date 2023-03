La staffetta italiana 4×400 femminile è argento agli Europei indoor di Istanbul (Di domenica 5 marzo 2023) Nell’ultimo pomeriggio degli Europei indoor di Istanbul arriva la quinta medaglia per l’Italia, grazie alla staffetta 4×400 femminile che conquista l’argento. Il quartetto azzurro composto da Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Anna Polinari ed Eleonora Marchiando chiude con il tempo di 3’28?61, migliorando di quasi due secondi il record italiano stabilito due anni fa con 3’30?32 da Rebecca Borga, Alice Mangione, Eleonora Marchiando, Eloisa Coiro. Il quartetto italiano è stato battuto solo dall’imprendibile Olanda, la super favorita che non ha avuto particolari difficoltà a conquistare il titolo, raggiungendo il gradino più alto del podio con il tempo di 3’25?66 (attuale nuovo record dei Campionati), e ha difeso bene l’oro conquistato due anni fa a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) Nell’ultimo pomeriggio deglidiarriva la quinta meda per l’Italia, grazie allache conquista l’. Il quartetto azzurro composto da Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Anna Polinari ed Eleonora Marchiando chiude con il tempo di 3’28?61, migliorando di quasi due secondi il record italiano stabilito due anni fa con 3’30?32 da Rebecca Borga, Alice Mangione, Eleonora Marchiando, Eloisa Coiro. Il quartetto italiano è stato battuto solo dall’imprendibile Olanda, la super favorita che non ha avuto particolari difficoltà a conquistare il titolo, raggiungendo il gradino più alto del podio con il tempo di 3’25?66 (attuale nuovo record dei Campionati), e ha difeso bene l’oro conquistato due anni fa a ...

