La settimana bianca dei vip: da Martina Stella a Emma Marrone (Di domenica 5 marzo 2023) Martina Stella ha scelto Cortina D'Ampezzo per la sua settimana bianca in famiglia. L'attrice sposata con Alessandro Manfredonia ha postato simpatici siparietti con la figlia Ginevra. 'Mi raccomando ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 5 marzo 2023)ha scelto Cortina D'Ampezzo per la suain famiglia. L'attrice sposata con Alessandro Manfredonia ha postato simpatici siparietti con la figlia Ginevra. 'Mi raccomando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... diapercabeth_ : @_lun4__ sto in settimana bianca?? - sutriak1 : @DSantanche Cioè? La tua settimana bianca? Perché non credo tu sia in grado di occuparti efficacemente di altro. Gu… - webecodibergamo : Bianca Sardi, di Vaprio, è nata alla 24ª settimana, adesso ha 6 anni. E la famiglia ora aiuta l’ospedale Papa Giova… - herrwesterberg : Riassunto la settimana bianca: - mondodistorto : apro instagram e vedo uno in crociera ai caraibi e l’altra alle canarie, sento un amico dell’uni e mi fa che domani… -