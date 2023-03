La rivoluzione di Chávez c’è stata

(Di domenica 5 marzo 2023) Dieci anni dopo la sua scomparsa o, come dicono in America latina, della sua «semina», il ricordo di Hugoè ancora molto vivo, non solo in Venezuela, dove oggi L'articolo proviene da il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Capitan_Pala : @soralhellas @cenciobuga Sì sì ogni anno c'è una squadra o un allenatore o un giocatore che vengono eletti a infall… -

Correva l'anno 2004 quando il Comandantedichiarava il carattere antimperialista dellaBolivariana in Venezuela. In occasione di un discorso tenuto davanti a una folla oceanica il 29 di febbraio di quell'anno, Hugo...Questo aiuta certamente a chiarire il problema del movimento operaio e della comunicazione necessaria in unasi trova all'apice di una certa logica in cui convergono linee ...... ancora una volta, i leader progressisti hanno riaffermato la loro solidarietà con la... non accadrà mai, perché questo Popolo ha ereditato la passione libertaria di Bolívar e! La ...