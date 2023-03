Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Il percorso ciclabile è lungo 212 metri e attraversa il lago De Wijers, a Bokrijk, una riserva naturale di settecen… - PLatinaoltre : RT @visit_lazio: Nel comune di @postafibreno, inserita nel sistema dei @ParchiLazio si trova la Riserva Naturale Regionale lago di Posta Fi… - stepello1947 : RT @FinitaMale: I video delle manifestazioni #FridaysForFuture mi fanno venir voglia di sversare olio motore nel laghetto della riserva nat… - CarloB30482104 : RT @visit_lazio: Nel comune di @postafibreno, inserita nel sistema dei @ParchiLazio si trova la Riserva Naturale Regionale lago di Posta Fi… - KlausSabor : Riserva Naturale di Lokobe: La Riserva Naturale di Lokobe è una foresta pluviale protetta situata sull'isola di Nos… -

Da dicembre 2022 l'area della foce del Mesima è divenutaregionale . Una zona protetta, un'oasi verde che si estende su tre comuni, Nicotera, San Ferdinando e Rosarno , nata dall'idea della nicoterese Jasmine De Marco quando, nel 2016, in ...Dovrebbe essere una, ma in realtà è una discarica a cielo aperto, dove si abbandona di tutto. Ognuno deve fare la sua parte. Per questo motivo ho chiesto un tavolo tecnico con gli ...'Con amarezza e sconcerto, ricordiamo che progetti come questi, che di 'green' pare abbiano solo la 'location', sono realizzati all'interno di unadello Stato - aggiunge Italia ...

La riserva naturale alla foce del Mesima. Quando un sogno può diventare realtà VIDEO Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo

Domenica 5 marzo, alle ore 11, verrà presentata presso la Riserva Naturale Regionale della Selva del Lamon, ‘Io esco di casa alle tre di notte perché ho voglia di piangere ...Sarà Brescia la protagonista del programma tv «Linea Verde», in onda domenica 5 marzo, alle 12.20 su Rai 1. In particolare, le telecamere della Rai sono puntate sul passo del Maniva, la riserva natura ...