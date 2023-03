Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Suicidi tra gli universitari, il male oscuro degli atenei italiani. La protesta degli studenti: 'Troppe ansie, vogl… - MarianoGiustino : Appena ha preso la parola il min.degli Esteri della Rep. Islamica in #Iran,#HosseinAmirabdollahian,alla riunione de… - Recommon : ?? 1/ReCommon, @ISDEItalia, @Greenpeace_ITA, @thegoodlobbyit e @FFinanzaEtica criticano duramente la decisione del g… - CalcioFinanza : La protesta degli agenti: pronta una causa contro la #FIFA sul nuovo regolamento - PulcinoRossoner : RT @candidoporzus: Suicidi tra gli universitari, il male oscuro degli atenei italiani. La protesta degli studenti: 'Troppe ansie, vogliamo… -

Ma ci deve stare davvero, sembra un sottinteso allusivo alla, lamentela e quant'altro ...nella visita di solidarietà alle vittime e ai sopravvissuti al naufragio dell'ennesima carretta...Ma ci deve stare davvero, sembra un sottinteso allusivo alla, lamentela e quant'altro ...nella visita di solidarietà alle vittime e ai sopravvissuti al naufragio dell'ennesima carretta...... si sono dati appuntamento oggi pomeriggio per una manifestazione diper il caso di ... Tra gli identificati ci sono dei francesi, dei tedeschi eitaliani provenienti da Imperia, Napoli, ...

Sejersted verso la prima vittoria in CdM, poi la protesta degli atleti: discesa cancellata ad Aspen NEVEITALIA.IT

Durante il corteo di anarchici a Torino per il caso di Alfredo Cospito ci sono stati 5 arresti e 33 persone sono state portate in questura per accertamenti.La protesta degli inquilini di due condomini di edilizia pubblica in via Parma: “Da un anno disagi a singhiozzo, ora da una trentina di giorni stop assoluto” ...