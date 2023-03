La preside idolo della sinistra si butta in politica? Vogliono già candidarla (Di domenica 5 marzo 2023) La sinistra riparte da Annalisa Savino. Una donna che, fino a poco tempo fa, era una comune ed anonima preside di uno dei tanti licei fiorentini. Grazie ad una lettera nella quale metteva sullo stesso piano il fascismo con la difesa dei confini nazionali, oggi è diventata un autentico mito vivente. Un esempio da seguire, un punto di riferimento grazie al quale ritrovare l'unità della sinistra. Un orizzonte tanto lontano, quanto costantemente riproposto. La dirigente scolastica del liceo Leonardo Da Vinci non ha ovviamente rinunciato al suo palcoscenico. E ha partecipato, sorridente, alla manifestazione di ieri pomeriggio tenutasi a Firenze. Un bagno di folla, che l'ha letteralmente osannata. «Questo corteo è la conseguenza più bella, nata da qualcosa che non era nelle mie intenzioni suscitare». Accanto ad ... Leggi su iltempo (Di domenica 5 marzo 2023) Lariparte da Annalisa Savino. Una donna che, fino a poco tempo fa, era una comune ed anonimadi uno dei tanti licei fiorentini. Grazie ad una lettera nella quale metteva sullo stesso piano il fascismo con la difesa dei confini nazionali, oggi è diventata un autentico mito vivente. Un esempio da seguire, un punto di riferimento grazie al quale ritrovare l'unità. Un orizzonte tanto lontano, quanto costantemente riproposto. La dirigente scolastica del liceo Leonardo Da Vinci non ha ovviamente rinunciato al suo palcoscenico. E ha partecipato, sorridente, alla manifestazione di ieri pomeriggio tenutasi a Firenze. Un bagno di folla, che l'ha letteralmente osannata. «Questo corteo è la conseguenza più bella, nata da qualcosa che non era nelle mie intenzioni suscitare». Accanto ad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : In piazza a #Firenze la preside #Savino idolo della sinistra. E già si pensa a candidarla #elezioni #fascismo #pd… - stefanobazzoni1 : @SecolodItalia1 È incredibile quello che un giornale di regime come il secolo d’Italia riesce a scrivere pur di and… - FrancoZerlenga : Ripugnante fascista approva gli squadristi fascisti inventati dal suo idolo Mussolini che li uso’ per assassinare G… - Snoopy60658293 : RT @_tuttoOk_: La signora Preside nuovo idolo indiscusso e nuova leader della sinistra SUBITO! ?? #ValditaraDimettiti - _tuttoOk_ : La signora Preside nuovo idolo indiscusso e nuova leader della sinistra SUBITO! ?? #ValditaraDimettiti -

I volti della decadenza, tredicesima parte - Fabio Calabrese ... e mi risolsi a dare a questi testi quella che un mio vecchio preside chiamava "un'occhiata ... Prima di Decadenza, avevo letto e apprezzato di Michel Onfray Il crepuscolo di un idolo, libro che è una ... Martina Franca: morto lo storico Angelo Marinò Fu anche consigliere comunale ... 2007, tutti per le Edizioni Pugliesi, Giuseppe Aprile, l'idolo di Napoli nel Settecento musicale ... Benché a Pisa da diverso tempo, dove aveva concluso la sua carriera di Preside, ha mantenuto sempre ... I volti della decadenza, tredicesima parte - Fabio Calabrese ... e mi risolsi a dare a questi testi quella che un mio vecchio preside chiamava "un'occhiata ... Prima di Decadenza, avevo letto e apprezzato di Michel Onfray Il crepuscolo di un idolo, libro che è una ... ... e mi risolsi a dare a questi testi quella che un mio vecchiochiamava "un'occhiata ... Prima di Decadenza, avevo letto e apprezzato di Michel Onfray Il crepuscolo di un, libro che è una ...... 2007, tutti per le Edizioni Pugliesi, Giuseppe Aprile, l'di Napoli nel Settecento musicale ... Benché a Pisa da diverso tempo, dove aveva concluso la sua carriera di, ha mantenuto sempre ...... e mi risolsi a dare a questi testi quella che un mio vecchiochiamava "un'occhiata ... Prima di Decadenza, avevo letto e apprezzato di Michel Onfray Il crepuscolo di un, libro che è una ... Firenze, in piazza la preside Savino idolo della sinistra. E già si pensa a candidarla Il Tempo