La Nigeria, un Paese destinato all'inferno. Le cause secondo Cristiano (Di domenica 5 marzo 2023) L'incendio divampa davanti a una foresta di palme. Ufficialmente risultano carbonizzate dodici persone, cinque jeep e una motocicletta, ma tutti sostengono che i morti siano molti di più. Lì accanto corre un oleodotto di proprietà di Shell: proprio come un anno fa, quando morirono in un analogo disastro più di cento persone, anche quest'anno un tentativo di furto di petrolio per le raffinerie illegali della Nigeria è andato male, a conferma della frequenza di questi episodi. Il punto che lega questo ennesimo disastro Nigeriano alle elezioni è evidente: l'illegalità. Questo gigante ricchissimo, ancor più affluente per l'interesse commerciale che i suoi giacimenti petroliferi hanno creato nel mondo in un tempo segnato dalla riduzione del petrolio in circolazione e quindi della sua maggiore appetibilità, ha un prodotto interno lordo in crescita del 3%, ma ...

