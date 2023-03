"La mia missione non è ancora finita": il clamoroso annuncio di Bolsonaro (Di domenica 5 marzo 2023) Accoglienza da star per l'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, intervenuto alla convention dei conservatori alle porte di Washington. "Ringrazio Dio per la missione di essere stato presidente del Brasile per un mandato. Ma sento nel profondo che questa missione non è ancora finita", ha detto Bolsonaro nel suo discorso. L'ex capo di stato brasiliano, che ha lasciato il suo Paese a fine dicembre dopo l'assalto ai palazzi governativi, si è rifugiato negli Usa ma sarebbe pronto a tornare in patria entro questo mese. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) Accoglienza da star per l'ex presidente brasiliano Jair, intervenuto alla convention dei conservatori alle porte di Washington. "Ringrazio Dio per ladi essere stato presidente del Brasile per un mandato. Ma sento nel profondo che questanon è", ha dettonel suo discorso. L'ex capo di stato brasiliano, che ha lasciato il suo Paese a fine dicembre dopo l'assalto ai palazzi governativi, si è rifugiato negli Usa ma sarebbe pronto a tornare in patria entro questo mese.

