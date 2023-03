La Madonna piange sangue e parla con i fedeli, i fedeli assaltano il luogo | Ma ci sono tanti dubbi (Di domenica 5 marzo 2023) La Madonna di Trevignano Romano, alle porte della Capitale, sta richiamando tantissimi fedeli sul lago di Bracciano. In molti ricorderanno di certo quel giorno del 1995 quando i telegiornali di tutta Italia parlarono di una statuetta della Madonna situata a Civitavecchia che cominciò improvvisamente a lacrimare sangue nel giardino della famiglia Gregori. Non molto lontano dal L'articolo La Madonna piange sangue e parla con i fedeli, i fedeli assaltano il luogo Ma ci sono tanti dubbi NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 5 marzo 2023) Ladi Trevignano Romano, alle porte della Capitale, sta richiamandossimisul lago di Bracciano. In molti ricorderanno di certo quel giorno del 1995 quando i telegiornali di tutta Italiarono di una statuetta dellasituata a Civitavecchia che cominciò improvvisamente a lacrimarenel giardino della famiglia Gregori. Non molto lontano dal L'articolo Lacon i, iilMa ciNewNotizie.it.

