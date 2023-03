La Juventus è la bestia nera della Roma: nessuno ha fatto meglio (Di domenica 5 marzo 2023) Roma-Juventus prenderà il via questa sera a partire dalle 20.45 all'Olimpico e sarà il posticipo domenicale della 25esima... Leggi su calciomercato (Di domenica 5 marzo 2023)prenderà il via questa sera a partire dalle 20.45 all'Olimpico e sarà il posticipo domenicale25esima...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nukio85 : @FabioRussello @twitslevin @dayfootball1981 Il fatto che ci sia un account che non attacca la Juventus ti manda in… - MarioDErrico14 : Vado in bestia quando leggo : Juventus in B per via degli stipendi. La FIGC , la UEFA , in epoca di grave crisi ec… - BianconeraNews : La #Juventus è la vera bestia nera del #Torino: i numeri del dominio bianconero. - gazzettaGranata : Juventus-Torino, Allegri bestia nera nel derby: solo una sconfitta su 15 giocati – Toro News - gazzettaGranata : Juventus-Torino, Allegri bestia nera nel derby: solo una sconfitta su 15 giocati -