La guerra sarà lunga. Allora gli Usa insegnano ai piloti ucraini come usare gli F-16 (Di domenica 5 marzo 2023) Biden rimane per ora sul no alla richiesta di caccia da combattimento di Zelensky. Però siccome servono mesi per l'addestramento, ecco che qualcosa si muove in una base militare dell'Arizona. Un segnale a Putin, che intanto sgancia la superbomba Leggi su huffingtonpost (Di domenica 5 marzo 2023) Biden rimane per ora sul no alla richiesta di caccia da combattimento di Zelensky. Però sicservono mesi per l'addestramento, ecco che qualcosa si muove in una base militare dell'Arizona. Un segnale a Putin, che intanto sgancia la superbomba

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : Un anno fa iniziava l'assurda guerra contro l'Ucraina. Restiamo vicini al martoriato popolo ucraino che continua a… - mentecritica : Onestamente non so se questa guerra finirà con una trattativa, ma se questo accadrà, non sarà merito di chi oggi in… - meb : Se la Russia smette di combattere, non ci sarà più la guerra. Se l’Ucraina smette di combattere, non ci sarà più l’… - AseroGiovanna : RT @pietrogranero: Il grande bluff della sinistra liberal italiana - La Città Futura: - gardahealth : RT @enricofromitaly: ???? Nessun problema, in Tv ne parleremo solo dopo che il video sarà virale sennò tranquilli che ci sarà censura sulle r… -