La frase shock di Leclerc dopo il ritiro in Bahrein che delude la Ferrari (Di domenica 5 marzo 2023) Inizia da incubo la stagione di Charles Leclerc , ritiratodopo 41 giri a causa di problemi che andranno analizzati sulla sua SF - 23. Nel team radio si sente tutta l'amarezza del pilota della Ferrari:... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 5 marzo 2023) Inizia da incubo la stagione di Charles, ritirato41 giri a causa di problemi che andranno analizzati sulla sua SF - 23. Nel team radio si sente tutta l'amarezza del pilota della:...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giovann39862505 : RT @la_patrizia_: Come sempre perfetto e chiaro. Frase finale shock per me? “Un “sistema calcio” che non vuole cambiare, ma che in compen… - la_patrizia_ : Come sempre perfetto e chiaro. Frase finale shock per me? “Un “sistema calcio” che non vuole cambiare, ma che in… - chevitadestenti : @r4chclifford31 sapevo solo delle cinghiate, non anche della frase shock - IacobellisT : LA FRASE SHOCK: “Pensa all’impensabile” “Quello che ci preoccupa molto è l’inaspettato”' - giolulli : “Iniziamo a comprendere, per la prima volta, che il futuro non è il presente parte seconda. È qualcosa di profondam… -