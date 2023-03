La folle esultanza di Abraham dopo il gol di Mancini in Roma - Juve

(Di domenica 5 marzo 2023) Stava per andare verso la bandierina a riscaldarsi con i compagni quando ha visto partire il tiro di Gianlucache ha portato in vantaggio lasotto la Curva Sud. E, come un tifoso ...

E' subito calcio d'attacco, divertente, ma più che mai. Al debutto è solo pari contro la Juve ...sfrenata del bomber biancazzurro, che segna il primo gol dello Zeman - Ter, il secondo ...Gioia e dirrefrenabili per gli inglesi che circondano il proprio portiere per festeggiare, ma tutto dura pochissimo perché scoppia una furiosa rissa che vede quasi tutti i giocatori ...

Roma-Juventus 1-0 diretta: sblocca Mancini Corriere dello Sport

L'attaccante inglese, che era pronto ad entrare in campo, si lascia andare ad una corsa sfrenata dopo la rete del vantaggio del difensore giallorosso ...