... un ragazzo speciale che avrebbe intrapreso un cammino da. È arrivato in Italia a 15 anni ... non salta una gazzetta, sembra che giochi da 30 anni, ma quanto è diventato forteDiop. 5 ...... un ragazzo speciale che avrebbe intrapreso un cammino da. È arrivato in Italia a 15 anni ... non salta una gazzetta, sembra che giochi da 30 anni, ma quanto è diventato forteDiop. 5 ...

La favola di Ousmane Diop Tiscali