La condizione del servo nell'Occidente medievale (Di domenica 5 marzo 2023) Roma, 5 mar – . Aspetti giuridici e sociali (IV-XV sec.), Francesco D'Amato Editore, Salerno 2023, pp. 140, Euro 12,00, è un saggio di Tommaso Indelli che intende offrire un quadro generale del fenomeno servile dall'Età tardoantica agli albori della Modernità (IV-XV secolo), sotto il particolare profilo giuridico e sociale. Il taglio dell'opera è, pertanto, molto tecnico, non avendo come obiettivo una vera e propria "storia della servitù" – su cui si è molto scritto – ma indagare solo alcuni specifici aspetti del fenomeno servile. . Premessa Una delle immagini più evocative e, senza dubbio, più efficaci dei secoli medievali è, senza dubbio, quella del servus glebae, letteralmente il "servo della terra". Tuttavia, anche su quest'argomento – come su altri attinenti ai cosiddetti secoli oscuri – fioccano pregiudizi e nozioni sbagliate, in gran parte frutto dello studio ...

