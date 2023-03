La circolare del preside del liceo Carducci di Milano sullo striscione anarchico: «No alla logica da curva. Non dimenticate le bestialità nel vicino piazzale Loreto» (Di domenica 5 marzo 2023) Il preside del liceo classico Carducci di Milano Andrea Di Mario condanna lo striscione apparso ieri, 4 marzo, davanti ai cancelli del suo istituto. Il messaggio, a firma anarchica, consisteva nella scritta «Ma quale merito, la vostra è solo violenza». Insieme alle foto a testa in giù della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro all’Istruzione Giuseppe Valditara. Oggi, 5 marzo, il preside lo definisce: «Un gesto di qualche isolato ma brutale, brutto, violento e pesante». Nonostante la netta presa di posizione, sottolinea ulteriormente: «Non ci riconosciamo in questo linguaggio, in questi modi che sono per noi completamente inediti e preoccupanti e che rifiutiamo. Gli studenti del liceo immediatamente si sono dissociati tramite i loro ... Leggi su open.online (Di domenica 5 marzo 2023) IldelclassicodiAndrea Di Mario condanna loapparso ieri, 4 marzo, davanti ai cancelli del suo istituto. Il messaggio, a firma anarchica, consisteva nella scritta «Ma quale merito, la vostra è solo violenza». Insieme alle foto a testa in giù dellante del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro all’Istruzione Giuseppe Valditara. Oggi, 5 marzo, illo definisce: «Un gesto di qualche isolato ma brutale, brutto, violento e pesante». Nonostante la netta presa di posizione, sottolinea ulteriormente: «Non ci riconosciamo in questo linguaggio, in questi modi che sono per noi completamente inediti e preoccupanti e che rifiutiamo. Gli studenti delimmediatamente si sono dissociati tramite i loro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VoltItalia : Dopo 6 giorni dall'aggressione di Firenze #Valditara ha deciso di condannare qualcuno: la preside che ha scritto un… - selinablue50 : RT @CarlaGommy: @FrancescaChaouq Quindi il Preside di una scuola non può inviare una circolare ai ragazzi nella quale si parla di Costituzi… - TwoLongRiders : RT @occhidastrega69: …?? Ma l’Italia è un paese circolare, gattopardesco, in cui tutto cambia per restare com’è. (Pier Paolo Pasolini) I… - occhidastrega69 : …?? Ma l’Italia è un paese circolare, gattopardesco, in cui tutto cambia per restare com’è. (Pier Paolo Pasolini)… - rep_milano : La circolare del preside del Carducci: 'Non accettiamo logiche da curva violenta' -

Economia circolare, anche i rifiuti edili sono sostenibili È disponibile in diverse categorie di qualità, a seconda del suo utilizzo. Essendo suscettibile ... Anche le macchine edili possono essere oggetto di un'economia circolare Il problema non riguarda solo ... Il preside del Carducci, non accettiamo logiche da curva ...lo striscione apparso ieri davanti alla scuola accompagnato dalle immagini della premier Giorgia Meloni e del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara a testa in giù. Lo ha fatto in una circolare ... Frode e occultamento vanno a braccetto Invece, come rilevato dalla GDF, nella circolare numero 1/2018, la previsione di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 74/2000 si colloca a tutela della funzione probatoria per la quale è ... È disponibile in diverse categorie di qualità, a secondasuo utilizzo. Essendo suscettibile ... Anche le macchine edili possono essere oggetto di un'economiaIl problema non riguarda solo ......lo striscione apparso ieri davanti alla scuola accompagnato dalle immagini della premier Giorgia Meloni eministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara a testa in giù. Lo ha fatto in una...Invece, come rilevato dalla GDF, nellanumero 1/2018, la previsione di cui all'art. 10Decreto Legislativo n. 74/2000 si colloca a tutela della funzione probatoria per la quale è ... La circolare del preside del liceo Carducci di Milano sullo striscione ... Open La rivoluzione dell'edilizia circolare, per arredare gli spazi educando al bello Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ... Il preside del Carducci, non accettiamo logiche da curva "Un gesto di qualche isolato ma brutale, brutto, violento e pesante" è il modo in cui il preside del liceo classico Carducci di Milano Andrea Di Mario ha definito lo striscione apparso ieri davanti al ... Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ..."Un gesto di qualche isolato ma brutale, brutto, violento e pesante" è il modo in cui il preside del liceo classico Carducci di Milano Andrea Di Mario ha definito lo striscione apparso ieri davanti al ...