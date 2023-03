La Cina prepara il terzo mandato di Xi e mostra i muscoli | +7 | 2% di spese militari «Potenze straniere vogliono contenerci | l’esercito si prepari»

Leggi su open.online

(Di domenica 5 marzo 2023) Dall’Europa agli Usa, il mondo si (ri)arma sulla scia delle gravi tensioni internazionali innescate dalla guerra tra Russia e Ucraina, entrata ormai nel suo secondo anno. E la, che da anni investe in maniera crescente nelle sue capacità di difesa, non sta a guardare. Anzi. Nell’anno appena cominciato Pechino aumenterà i propri investimenti nel settore militare del 7,2%: lo ha annunciato oggi il primo ministro Li Keqiang nel corso della sessione del Congresso nazionale del popolo, il “parlamento” del sistema (monopartitico) cinese. Si tratta dell’aumento più considerevole degli ultimi anni per la, che s’inserisce comunque in scia di un trend in continua salita: lo scorso anno il budget per la difesa era cresciuto del 7,1% su base annuale, nel 2021 del 6,8% e nel 2020 del 6,6% – stando ai dati ufficiali diffusi dal governo stesso. Secondo i ...