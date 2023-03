La cacca paga, impensabile Mario Tozzi: cos'è successo in prima serata (Di domenica 5 marzo 2023) In tema di ascolti ieri sera 4 marzo c'è stato il ritorno in tv, in prime time di Maria De Filippi con C'è posta per te su Canale5, dopo la scomparsa del marito Maurizio Costanzo. E Antonella Clerici ha debuttato su Rai 1 con la prima puntata di The Voice Kids, versione bimbi del suo talent musicale. La De Filippi, riporta Dagospia, "ha stravinto con il 28.8% distaccando" la Clerici di "sei punti di share e di un milione di spettatori. Terzo programma più visto della serata, Sapiens con Mario Tozzi, che si occupava di un argomento peculiare: 'la storia delle deiezioni umane', ovvero come ha tenuto a sottolineare lo stesso scienziato sui social: 'la cacca"'. Tant'è, si legge ancora su Dago, "la trasmissione ha ottenuto il 5.3%, battendo i vari film e telefilm disseminati sugli altri canali, nonché il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) In tema di ascolti ieri sera 4 marzo c'è stato il ritorno in tv, in prime time di Maria De Filippi con C'è posta per te su Canale5, dopo la scomparsa del marito Maurizio Costanzo. E Antonella Clerici ha debuttato su Rai 1 con lapuntata di The Voice Kids, versione bimbi del suo talent musicale. La De Filippi, riporta Dagospia, "ha stravinto con il 28.8% distaccando" la Clerici di "sei punti di share e di un milione di spettatori. Terzo programma più visto della, Sapiens con, che si occupava di un argomento peculiare: 'la storia delle deiezioni umane', ovvero come ha tenuto a sottolineare lo stesso scienziato sui social: 'la"'. Tant'è, si legge ancora su Dago, "la trasmissione ha ottenuto il 5.3%, battendo i vari film e telefilm disseminati sugli altri canali, nonché il ...

