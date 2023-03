La Bce conferma il rialzo dei tassi Lagarde alle banche | Rinegoziate i mutui variabili

(Di domenica 5 marzo 2023) L'aumento deidi interesse di 50 punti base è molto probabile. Il presidente della Bce, Christinea El Correo, quotidiano spagnolo non lascia più spazio al dubbio: a marzo ci sarà un nuovo. "È stata una decisione indicata all'ultima riunione di politica monetaria e tutti i dati di questi giornino che questoè molto probabile", è la spiegazione del presidente che annuncia: "Pubblicheremo le nostre proiezioni tra due settimane. Ma sono fiduciosa che l'inflazione headline scenderà nel 2023, mentre l'inflazione core sarà più vischiosa nel breve termine. E mi aspetto una crescita economica leggermente migliore rispetto alla stagnazione nell'ultimo trimestre del 2022. Ma aggiorneremo le proiezioni tra due settimane e poi pubblicheremo i numeri". Cosa comporta sui ...

Pubblicheremo le nostre proiezioni tra due settimane L'aumento dei tassi di interesse di 50 punti base è molto probabile'. Così il presidente della, Christine Lagarde, a El Correo, quotidiano spagnolo. 'E' stata una decisione indicata all' ultima riunione di politica monetaria e tutti i dati di questi giorni confermano che questo rialzo è ...Le nomine delle partecipate 'Berlusconi e Forza Italia sono favorevoli alladi Descalzi ... Il rialzo dei tassi della'Mi preoccupa perché così si rischia la stagnazione. Spero non si ...Leggi Anche Studio: è il boom dei prezzi a fare gli extraprofitti I dati statistici mostrano anche come, viceversa, i salari siano cresciuti molto più lentamente dell'inflazione con una ...

Bce, Lagarde alle banche: "E' nel loro interesse rinegoziare i mutui variabili con le famiglie" la Repubblica

La presidente della Bce Christine Lagarde, in un’intervista a media spagnoli, giudica “molto, molto probabile” la nuova stretta e non si sbilancia sul quando Francoforte allenterà la presa (il mercato ...L'aumento dei tassi di interesse di 50 punti base è molto probabile". Così il presidente della Bce, Christine Lagarde, a El Correo, quotidiano spagnolo. "E' stata una decisione indicata all' ultima ri ...