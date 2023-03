La battaglia delle sigarette elettroniche. Salvini contro lo stop anche all’aperto: “Esagerato”. Ecco cosa dicono gli studi (Di domenica 5 marzo 2023) Mentre il governo nel vietarle all’aperto le considera al pari del fumo tradizionale, nessun esperto le giudica meno dannose Leggi su lastampa (Di domenica 5 marzo 2023) Mentre il governo nel vietarlele considera al pari del fumo tradizionale, nessun esperto le giudica meno dannose

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Miky77Coni : RT @Gianl1974: 1/2 ????? Battaglia per Bakhmut : il portavoce del gruppo orientale delle forze armate ucraine Serhiy Cherevy ha dichiarato c… - XFox : RT @Gianl1974: 1/2 ????? Battaglia per Bakhmut : il portavoce del gruppo orientale delle forze armate ucraine Serhiy Cherevy ha dichiarato c… - BertoldoMicio : RT @Gianl1974: 1/2 ????? Battaglia per Bakhmut : il portavoce del gruppo orientale delle forze armate ucraine Serhiy Cherevy ha dichiarato c… - ailinon80 : RT @Gianl1974: 1/2 ????? Battaglia per Bakhmut : il portavoce del gruppo orientale delle forze armate ucraine Serhiy Cherevy ha dichiarato c… - Gianl1974 : 1/2 ????? Battaglia per Bakhmut : il portavoce del gruppo orientale delle forze armate ucraine Serhiy Cherevy ha dic… -