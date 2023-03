La balla della sinistra sui migranti: smentite le bufale sui soccorsi (Di domenica 5 marzo 2023) Dal primo gennaio al 3 marzo sono circa novemila i migranti tratti in salvo nelle operazioni di soccorso coordinate dalla Guardia Costiera, oltre 55 mila nel 2022. Nei primi due mesi del 2023, secondo i dati forniti dal Viminale, in Italia sono sbarcate 14.643 persone. E di queste, oltre la metà, sono state tratte in salvo proprio dalla Guardia Costiera in operazioni di salvataggio condotte non solo in zona Sar italiana. Questi numeri dimostrano come i salvataggi in mare da parte delle autorità italiane proseguano a ritmo serrato. È bene ricordare che il decreto Piantedosi, che regola soprattutto l'attività delle Ong, è entrato in vigore a inizio anno. E che, a differenza di quanto sostiene la sinistra, le regole messe in campo dal governo, non hanno minimamente ostacolato i soccorsi. Il livello molto alto di persone salvate dalla ... Leggi su iltempo (Di domenica 5 marzo 2023) Dal primo gennaio al 3 marzo sono circa novemila itratti in salvo nelle operazioni di soccorso coordinate dalla Guardia Costiera, oltre 55 mila nel 2022. Nei primi due mesi del 2023, secondo i dati forniti dal Viminale, in Italia sono sbarcate 14.643 persone. E di queste, oltre la metà, sono state tratte in salvo proprio dalla Guardia Costiera in operazioni di salvataggio condotte non solo in zona Sar italiana. Questi numeri dimostrano come i salvataggi in mare da parte delle autorità italiane proseguano a ritmo serrato. È bene ricordare che il decreto Piantedosi, che regola soprattutto l'attività delle Ong, è entrato in vigore a inizio anno. E che, a differenza di quanto sostiene la, le regole messe in campo dal governo, non hanno minimamente ostacolato i. Il livello molto alto di persone salvate dalla ...

