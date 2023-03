L'8 marzo debutta a Milano Donne come noi 2 commedia autoironica su avventure amorose e no di tre donne over 50. E porta le esperte del centro Humanitas per lei a fare prevenzione a teatro (Di domenica 5 marzo 2023) prevenzione a teatro, risate a consapevolezza. Succede a Milano, al teatro Guanella via Duprè 19 dove l’8 marzo debutta donne come noi 2 progetto ideato da Maria Grazia Santamaria e Micaela Turrisi della compagnia Teatrale Cheproblemacè da anni impegnata nella lotta al femminicidio. La distribuzione e produzione è di Creadiva Human Attitude Lab di Valeria Scaglia. L’evento teatrale è seguito da un talk con le esperte del centro Humanitas per lei di Humanitas San Pio X a Milano che rilegge lo spettacolo in chiave di prevenzione e offre informazioni su come proteggere la salute femminile in menopausa. ... Leggi su iodonna (Di domenica 5 marzo 2023), risate a consapevolezza. Succede a, alGuanella via Duprè 19 dove l’8noi 2 progetto ideato da Maria Grazia Santamaria e Micaela Turrisi della compagnia Teatrale Cheproblemacè da anni impegnata nella lotta al femminicidio. La distribuzione e produzione è di Creadiva Human Attitude Lab di Valeria Scaglia. L’evento teatrale è seguito da un talk con ledelper lei diSan Pio X ache rilegge lo spettacolo in chiave die offre informazioni suproteggere la salute femminile in menopausa. ...

