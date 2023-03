Kenny Omega | ‘Le ragazze in AEW meritano la zona main event’

(Di domenica 5 marzo 2023)ha piena fiducia nella divisione femminile della AEW, l’attuale detentore dei titoli Trios e del NJPW United State Championship si è espresso in merito ai microfoni di Renee Paquette durante l’ultimo episodio del ‘The Session’. ‘Fossi nei panni dei ragazzi mi preoccuperei, le donne stanno per conquistarsi ilha elogiato il roster femminile della AEW definendolo come meritevole delle parti più alte della card. Il Cleaner ritiene che questo sia un aspetto ormai assodato, tuttavia ci sono ancora alcuni scettici da convincere. Ecco nel dettaglio le parole di: Voi ragazzi dovete stare attenti perché le donne stanno venendo a prendervi, loroil vostro spot. Ho la ...

Sega e Ryu Ga Gotoku Studio hanno annunciato che l'icona dell'All Elite Wrestling Kenny Omega (vicepresidente esecutivo ed ex campione del mondo dell'AEW) e l'attore Rahul Kohli (apparso in celebri serie Netflix tra cui iZombie, Midnight Mass, The Hunting of Bly Manor) appariranno in Like a Dragon: Ishin! sotto forma di Trooper Cards.

Kenny Omega è un AEW Original, come gli altri quattro vicepresidenti esecutivi, insieme agli Young Bucks (Matt e Nick Jackson) e Cody Rhodes, che, come sappiamo, ha lasciato la All Elite per tornare in WWE.