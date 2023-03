Kean, espulsione lampo: entra e si prende il rosso dopo 40'! (Di domenica 5 marzo 2023) Quaranta secondi per lasciare il segno. Quando Allegri all'89' ha messo in campo Moise Kean al posto di Cuadrado, sperava che l'attaccante originario della Costa Avorio potesse incidere sul risultato ... Leggi su gazzetta (Di domenica 5 marzo 2023) Quaranta secondi per lasciare il segno. Quando Allegri all'89' ha messo in campo Moiseal posto di Cuadrado, sperava che l'attaccante originario della Costa Avorio potesse incidere sul risultato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Quella di #Kean dopo 41 secondi in #RomaJuventus NON è l'espulsione più veloce della storia della Serie A: il recor… - DavideArtyom14 : RT @Juventina962: Apro una parentesi su Kean: Giusta la reazione come è giusta l'espulsione. Giusta la reazione sapete perché? Perché porco… - 18juventusfan97 : @RJelenoire Era una partita molto equilibrata, entrambe le squadre si sono viste poco, Mancini ha fatto un gol molt… - Mattiadott29 : - Sono molto contento per la prestazione e per aver aiutato la squadra. - Intendi il gol? - NO, l'espulsione di Kean. Mancini a NervosismoTV - Sfanculotutti2 : @capuanogio Ma del record sull’espulsione di Kean ne parli oggi o aspetti domani? -