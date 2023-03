Kean entra | spacca ed esce! Rosso che può costargli l’Inter | la motivazione

Leggi su inter-news

ha giocato un minuto di sana follia in Roma-Juventus. L'attaccante èto al 90? e dopo un minuto si è fatto espellere per fallo di reazione su Mancini. Probabilmente salteràREGOLAMENTO ? Moisesi è fatto espellere dopo un minuto dal suo ingresso in campo in Roma-Juventus. L'attaccante,to al 90?, è stato espulso per aver scalciato Mancini. Da regolamento del Codice di Giustizia Sportiva, la squalifica potrebbe fargli saltare più di una partita. Dunque, Massimiliano Allegri rischia di non averlo controfra due giornate, il prossimo 19 marzo ci sarà il Derby d'Italia a San Siro.