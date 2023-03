Katia Follesa, quella volta che rischiò la vita in auto: “Non sentivo più il cuore…” (Di domenica 5 marzo 2023) Ecco il racconto di Katia Follesa inerente al momento in cui ha scoperto di soffrire di un’importante patologia cardiaca. Nell’immaginario collettivo, coloro i quali lavorano nel mondo dello spettacolo hanno una vita quasi perfetta. In realtà, le celebrità sono persone come tutti noi che, ogni giorno, affrontano problemi e combattono per la propria serenità. Il racconto di Katia Follesa (credit Instagram Katia Follesa) – grantennistoscana.itAnche dietro tacchi alti, outfit ricercati e sorrisi smaglianti possono nascondersi grandi sofferenze e avvenimenti traumatici. Ed è proprio di uno dei momenti più difficili della sua vita Katia Follesa ha deciso di parlare in una passata intervista. La sua simpatia travolgente e il ... Leggi su grantennistoscana (Di domenica 5 marzo 2023) Ecco il racconto diinerente al momento in cui ha scoperto di soffrire di un’importante patologia cardiaca. Nell’immaginario collettivo, coloro i quali lavorano nel mondo dello spettacolo hanno unaquasi perfetta. In realtà, le celebrità sono persone come tutti noi che, ogni giorno, affrontano problemi e combattono per la propria serenità. Il racconto di(credit Instagram) – grantennistoscana.itAnche dietro tacchi alti, outfit ricercati e sorrisi smaglianti possono nascondersi grandi sofferenze e avvenimenti traumatici. Ed è proprio di uno dei momenti più difficili della suaha deciso di parlare in una passata intervista. La sua simpatia travolgente e il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazionerumors : Tutto su Angelo Pisani, il marito di Katia Follesa: i due si sono conosciuti sul palco di Zelig e da lì non si sono… - TeleConsiglio : Una sequenza di ospiti per tutte le emozioni. Succede sempre a #Verissimo, oggi ancora di più: a breve su #Canale5… - Paoloo92 : RT @MedInfinityIT: Oggi a #Verissimo, alle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, la mitica Katia Follesa ?? - MedInfinityIT : Oggi a #Verissimo, alle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, la mitica Katia Follesa ?? - bakeoffitalia : Katia Follesa, conoscete il compagno? Anche lui famosissimo - ffwebmagazine -