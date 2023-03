Katia Follesa e Angelo Pisani, chi è la figlia Agata: età, vita privata, Instagram (Di domenica 5 marzo 2023) Agata Pisani è la figlia dei due comici Angelo Pisani e Katia Follesa. Una ragazzina molto bella che molti ritengono assomigli ad Angelina Jolie. La piccola è nata e cresciuta in mezzo allo spettacolo, venuta al mondo da due artisti. Oggi la mamma Katia, che abbiamo rivisto sul piccolo schermo al fianco di Michelle Hunziker, si racconterà ai microfoni di Verissimo: dalla carriera all’amore. Per il marito, collega, ma anche e soprattutto per la piccola di casa, Agata. Che proprio recentemente è stata ospite di Silvia Toffanin con l’amato papà. View this post on Instagram A post shared by Katia Follesa (@katioska76) Cosa sappiamo su ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 marzo 2023)è ladei due comici. Una ragazzina molto bella che molti ritengono assomigli ad Angelina Jolie. La piccola è nata e cresciuta in mezzo allo spettacolo, venuta al mondo da due artisti. Oggi la mamma, che abbiamo rivisto sul piccolo schermo al fianco di Michelle Hunziker, si racconterà ai microfoni di Verissimo: dalla carriera all’amore. Per il marito, collega, ma anche e soprattutto per la piccola di casa,. Che proprio recentemente è stata ospite di Silvia Toffanin con l’amato papà. View this post onA post shared by(@katioska76) Cosa sappiamo su ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Paoloo92 : RT @MedInfinityIT: Oggi a #Verissimo, alle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, la mitica Katia Follesa ?? - MedInfinityIT : Oggi a #Verissimo, alle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, la mitica Katia Follesa ?? - bakeoffitalia : Katia Follesa, conoscete il compagno? Anche lui famosissimo - ffwebmagazine - nico_lai93 : RT @MedInfinityIT: Katia Follesa... come non l'abbiamo mai vista ?? #MichelleImpossible - carla_cgr : RT @marcole___: Il fatto che Katia Follesa avesse ragione sulla canzone di Madame mi fa pisciare letteralmente sotto -