Juventus | Rabiot | «La Roma non è solo Dybala»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Juve, Rabiot: 'Conosciamo Dybala, è micidiale ma...': Il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot ha parlato ai… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Rabiot: 'Sarà importante difendere su Dybala' - susydigennaro : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Rabiot: 'Sarà importante difendere su Dybala' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Rabiot: 'Sarà importante difendere su Dybala' - napolimagazine : JUVENTUS - Rabiot: 'Sarà importante difendere su Dybala' -

(3 - 5 - 2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli,, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. ...(3 - 5 - 1 - 1) Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli,, Kostic; Di Maria; Vlahovic. Roma -, il pronostico marcatori Dybala marcatore. L'...(3 - 5 - 2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli,, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Dove vedere Roma -in diretta tv e in streaming Roma -...

Le formazioni ufficiali di Roma-Juventus, posticipo di questa venticinquesima giornata di campionato, che si giocherà alle 20 e 45.A 5 giorni dalla debacle di Cremona, la Roma torna in campo in Serie A per la 25esima giornata di Serie A. Di fronte, allo Stadio Olimpico, la Juventus di Massimiliano Allegri reduce da quattro ...