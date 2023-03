Juventus | Calvo | «Di Maria? Siamo fiduciosi Per le parole di Dybala sono sorpreso di quanto si legge sui giornali»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romeoagresti : Il CFO della #Juventus, Francesco #Calvo a @DAZN_IT: “#DiMaria? Lavoriamo a fari spenti, quando avremo qualcosa da… - GiovaAlbanese : #Calvo su #DiMaria: 'È un leader tecnico in campo e anche nello spogliatoio. Per noi è molto importante. Rinnovo? L… - CalcioNews24 : ???#Calvo sul futuro di #DiMaria e le vicende legate alle parole di #Dybala ?? - FcInterNewsit : Juventus, Calvo: 'Guardiamo sempre due classifiche, con o senza penalizzazione. Sulla causa con Dybala...' - Milannews24_com : #Calvo sulla classifica della #Juventus ??? -

: "Arretrati a Dybala I processi vanno fatti in tribunale" .ottimista sul futuro di Di Maria ., le parole discatenano la reazione dei social . ...E' Francescoil volto dellain questo momento. Il dirigente bianconero è diventato già un punto di riferimento dopo il terremoto che ha colpito il club negli ultimi mesi. Prima della gara con la ...Calciomercatosi sbilancia su Di Maria e rivela: 'Dybala Sono sorpreso'Ecco le parole di, che ha risposto anche a una domanda relativa al sogno Champions: 'Sicuramente è una ...

Juventus, Calvo su questione stipendi con Dybala: "Ci tuteleremo dagli atti messi sui giornali" TUTTO mercato WEB

20:30 - Potete leggere sulla nostra home page le interviste rilasciate da Adrian Rabiot (clicca qui per leggere) e dal CFO bianconero Francesco Calvo (clicca qui per leggere ... El Shaarawy, Volpato.Abraham titolare, Pogba no. Sono queste le ultime novità in vista del big match tra Roma e Juventus in programma questa all’Olimpico (fischio d’inizio ore 20.45, arbitra la gara Fabio Maresca della se ...