Juve, Pogba firma il gesso al bambino: la reazione del padre fa sorridere (Di domenica 5 marzo 2023) Ventidue minuti contro il Torino , il suo ritorno in campo, accompagnato dal boato della moglie e dei tifosi all' Allianz Stadium, e di nuovo tutti pazzi per Pobga . Il centrocampista francese della ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 5 marzo 2023) Ventidue minuti contro il Torino , il suo ritorno in campo, accompagnato dal boato della moglie e dei tifosi all' Allianz Stadium, e di nuovo tutti pazzi per Pobga . Il centrocampista francese della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... J56Virgil : RT @MatthijsPog: ????Benatia su Pogba: 'Non sono stupito di rivederlo alla Juve perché quando lo affrontammo a Manchester nel 2018, lui mi di… - fedetempesta72 : RT @MatthijsPog: ????Benatia su Pogba: 'Non sono stupito di rivederlo alla Juve perché quando lo affrontammo a Manchester nel 2018, lui mi di… - Tiarossi2 : RT @MatthijsPog: ????Benatia su Pogba: 'Non sono stupito di rivederlo alla Juve perché quando lo affrontammo a Manchester nel 2018, lui mi di… - angelaxjuve : RT @MatthijsPog: ????Benatia su Pogba: 'Non sono stupito di rivederlo alla Juve perché quando lo affrontammo a Manchester nel 2018, lui mi di… - adele_gioffre15 : RT @MatthijsPog: ????Benatia su Pogba: 'Non sono stupito di rivederlo alla Juve perché quando lo affrontammo a Manchester nel 2018, lui mi di… -