Juve, Diego: «Avevamo grandi individualità, ma non eravamo un gruppo» (Di domenica 5 marzo 2023) Le parole dell’ex Juve Diego: «Non ho molti rimpianti. Magari, però, con un altro anno in più avrei potuto fare meglio» Diego Ribas Da Cunha, ex calciatore della Juve, ha rilasciato un’intervista a Gazzetta.it dove ha ripercorso le tappe del suo periodo in bianconero. Di seguito le sue parole. ROMA Juve – Quella è stata la mia miglior partita con la maglia della Juventus. Ho dei ricordi bellissimi di quella partita. Ho realizzato una doppietta in uno stadio stupendo come l’Olimpico, è un sogno per chiunque e sono felice di averlo compiuto. LA SUA STAGIONE ALLA Juve – eravamo una squadra di grandi individualità, ma non è mai scattata la scintilla per diventare un gruppo coeso. Erano anni in cui ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 marzo 2023) Le parole dell’ex: «Non ho molti rimpianti. Magari, però, con un altro anno in più avrei potuto fare meglio»Ribas Da Cunha, ex calciatore della, ha rilasciato un’intervista a Gazzetta.it dove ha ripercorso le tappe del suo periodo in bianconero. Di seguito le sue parole. ROMA– Quella è stata la mia miglior partita con la maglia dellantus. Ho dei ricordi bellissimi di quella partita. Ho realizzato una doppietta in uno stadio stupendo come l’Olimpico, è un sogno per chiunque e sono felice di averlo compiuto. LA SUA STAGIONE ALLAuna squadra di, ma non è mai scattata la scintilla per diventare uncoeso. Erano anni in cui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Juve, Diego: «Avevamo grandi individualità, ma non eravamo un gruppo» - TUTTOJUVE_COM : - junews24com : Ricordi di Juve per #Diego ???? - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Diego: 'Ho preferito la #Juve al #RealMadrid, ma #Ferrara mi chiedeva cose mai fatte' - ilbianconerocom : #Diego: 'Mi voleva anche il #Real, con la #Juve non scattò la scintilla. #DelPiero? Dicevano che non potevamo gioca… -