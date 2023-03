Juve | Diego | Avevamo grandi individualità | ma non eravamo un gruppo

(Di domenica 5 marzo 2023) Magari, però, con un altro anno in più avrei potuto fare meglio"Ribas Da Cunha, ex calciatore della, ha rilasciato un'intervista a Gazzetta.it dove ha ripercorso le tappe del suo periodo ...

Juve, ti ricordi Diego "Non scattò la scintilla. Ma io e Del Piero insieme potevamo giocare" La Gazzetta dello Sport

L'ex Juventus, Diego Ribas Da Cunha ha raccontato a Gazzetta.it il suo periodo in maglia bianconera. Su Roma-Juventus: "Quella è stata la mia miglior partita ...Diego ha ricordato alcuni retroscena attraverso un'intervista rilasciata stamattina sulle pagine del quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport.