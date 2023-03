Juve, Cuccureddu: «Mi aspetto che la Juve vinca, ma la Roma è una squadra tosta» (Di domenica 5 marzo 2023) Juve, le parole di Antonello Cuccureddu sul momento dei bianconeri: «Sul campo la ritengo una squadra che può stare nei piani alti» Antonello Cuccureddu, ex difensore e centrocampista bianconero, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24. Di seguito un estratto delle sue parole Che pensiero si è fatto sull’attuale momento di forma della Juve? «Sul campo la ritengo una squadra che può stare nei piani alti. L’organico c’è però ci sono dei momenti difficili. Noi stando fuori siamo bravi a giudicare, ma certo è che se giocassero meglio sarebbe più importante. Servono dimostrazioni di valore da parte di alcuni giocatori che secondo me non ne hanno date ancora tante al momento». Sul gioco è stato criticato ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 marzo 2023), le parole di Antonellosul momento dei bianconeri: «Sul campo la ritengo unache può stare nei piani alti» Antonello, ex difensore e centrocampista bianconero, è intervenuto in esclusiva antusnews24. Di seguito un estratto delle sue parole Che pensiero si è fatto sull’attuale momento di forma della? «Sul campo la ritengo unache può stare nei piani alti. L’organico c’è però ci sono dei momenti difficili. Noi stando fuori siamo bravi a giudicare, ma certo è che se giocassero meglio sarebbe più importante. Servono dimostrazioni di valore da parte di alcuni giocatori che secondo me non ne hanno date ancora tante al momento». Sul gioco è stato criticato ...

