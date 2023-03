Judo, Grand Slam Tashkent 2023: Giorgia Stangherlin d’argento nei -78kg, vince Takayama (Di domenica 5 marzo 2023) Un magnifico secondo posto di Giorgia Stangherlin impreziosisce ulteriormente il cammino dell’Italia al Grand Slam Tashkent. Nella categoria fino a 78 kg, l’azzurra ha prima dominato il suo girone, poi ha battuto per ippon la montenegrina Jovana Petkovic e ha successivamente avuto la meglio della tedesca Alina Boehm. Fredda e lucida, in semifinale Stangherlin ha superato la slovena Metka Lobnik. La sua marcia si è fermata solo nella finale per l’oro contro la giapponese Rika Takayama, che l’ha costretta alla resa con una leva al braccio. “Sono felice per la giornata di oggi – le parole della 26enne – Ho lavorato molto in questo periodo e oggi sul tatami mi sentivo molto bene. Mi dispiace un po’ per la finale perché potevo giocarmela meglio, ma nel complesso sono ... Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Un magnifico secondo posto diimpreziosisce ulteriormente il cammino dell’Italia al. Nella categoria fino a 78 kg, l’azzurra ha prima dominato il suo girone, poi ha battuto per ippon la montenegrina Jovana Petkovic e ha successivamente avuto la meglio della tedesca Alina Boehm. Fredda e lucida, in semifinaleha superato la slovena Metka Lobnik. La sua marcia si è fermata solo nella finale per l’oro contro la giapponese Rika, che l’ha costretta alla resa con una leva al braccio. “Sono felice per la giornata di oggi – le parole della 26enne – Ho lavorato molto in questo periodo e oggi sul tatami mi sentivo molto bene. Mi dispiace un po’ per la finale perché potevo giocarmela meglio, ma nel complesso sono ...

