Judo | Giorgia Stangherlin si ferma solo con la giapponese Takayama ed è seconda nel Grand Slam di Tashkent!

Leggi su oasport

(Di domenica 5 marzo 2023) L’Italia chiude con un bellissimo exploit ildi Tashkent 2023, quarto appuntamento stagionale del World Tour di, grazie al fantastico cammino dinella categoria fino a 78 kg. Laka veneta ha ottenuto il miglior risultato della carriera nel circuito maggiore, salendo per la prima volta sul podio endosi solamente all’ultimo ostacolo contro un’avversaria oggettivamente fuori portata. La 26enne azzurra, quinta classificata agli Europei Senior di Praga 2020, è entrata in gara direttamente agli ottavi di finale sconfiggendo per ippon la montenegrina Jovana Petkovic e poi avendo la meglio sulla favorita tedesca Alina Boehm (campionessa continentale in carica) per somma di sanzioni dopo 2’38” di Golden Score. A quel punto ...