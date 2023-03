Jarry-Etcheverry oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Santiago 2023 (Di domenica 5 marzo 2023) Nicolas Jarry se la vedrà contro Tomas Etcheverry nella finale dell’ATP 250 di Santiago 2023, torneo di scena sulla terra battuta della città cilena. Sarà un derby sudamericano a decretare il campione della manifestazione cilena. Da un lato il beniamino di casa Jarry, che sta vivendo una gira indimenticabile e sogna il ritorno tra i primi 60. Dall’altro l’argentino Etcheverry, che in semifinale ha superato il più quotato Baez e sogna il primo titolo in carriera. Etcheverry ha vinto tutti e tre i precedenti ma, visto il momento di forma, secondo i bookies partirà favorito Jarry. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Bonadio e Djere scenderanno in campo oggi (domenica 5 marzo) dalle ore 23:00 ... Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Nicolasse la vedrà contro Tomasnelladell’ATP 250 di, torneo di scena sulla terra battuta della città cilena. Sarà un derby sudamericano a decretare il campione della manifestazione cilena. Da un lato il beniamino di casa, che sta vivendo una gira indimenticabile e sogna il ritorno tra i primi 60. Dall’altro l’argentino, che in semiha superato il più quotato Baez e sogna il primo titolo in carriera.ha vinto tutti e tre i precedenti ma, visto il momento di forma, secondo i bookies partirà favorito. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Bonadio e Djere scenderanno in campo(domenica 5 marzo) dalle ore 23:00 ...

