(Di domenica 5 marzo 2023) Sono le tre di notte, Jaè reduce dalla sconfitta dei suoi Memphiscontro Denver e si sta consolando in un nightclub. Fa partire una diretta Instagram, è ubriaco e dopo pochi secondi mostra a milioni di fan una. Ilcontinua, poi qualche minuto dopo l’account viene disattivato. Ma ormai è troppo danni: l’ultimo comportamento deplorevole di Jaè già stato visto e ripreso. È il punto più basso, si spera, della parabola dellaNba. Ihanno deciso di sospendere la loro guardia almeno per le prossime due partite. La lega ha reso noto di aver aperto un’indagine: in base alla regole Nba, potrebbe essere multato o nuovamente sospeso. Jaresterà fermo (e senza stipendio) per le partite contro Clippers ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Ja Morant nella bufera, la stella Nba posta un video con una pistola: i Grizzlies lo sospendono - Sport_Fair : #JaMorant nella bufera L'#NBA apre un'inchiesta Sospeso - StorieASpicchi : Si può serenamente dire che Ja Morant è un cretino e sostenere al contempo che lo sia stato anche Kyrie Irving nell… - StorieASpicchi : Morant che anziché scusarsi dopo il rapporto di 3 giorni fa sui fatti di settembre si esibisce in live con una pist… - OdioSuning3 : RT @juumped9: Pensare a Ja Morant tirato per i dreadlock mentre un energumeno di 200cm x 130 kg si prende la sua verginità anale nella sua… -

MEMPHIS (USA) - Ja Morant nella bufera a Memphis, dove i Grizzlies hanno sospeso il loro giocatore, reo di aver postato un video in cui, all'interno di una discoteca, sembrava impugnare una pistola. I ...