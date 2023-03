IVPC DelFes Avellino terza vittoria di fila | battuta Sala Consilina

Leggi su anteprima24

(Di domenica 5 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutidiper l’. La formazione irpina vince in esterna al Palazzetto dello sport di San Rufo contro la Diesel Tecnicacon il punteggio finale di 58-65 (parziali di 27-35; 17-9; 9-13; 14-21). E’ ladi seguito per coach Andrea Crosariol. Risultato che porta la squadra irpina a quota 24 punti in classifica. I playoff non sono una chimera. Nel prossimo turno irpini in campo al Pala del Mauro dicontro la CJ Basket Taranto, sconfitta da Roseto (75-74). Diesel TecnicaDel Fes58-65, il ...