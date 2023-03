Ivana Mrazova prende le difese di Luca e attacca Nikita

(Di domenica 5 marzo 2023) Sui socialtra le storie ha pubblicato un pensiero in difesa del suo exOnestini, per poireL'articolo proviene da Novella 2000.

tuona contro Nikita Pelizon . La modella ceca, che lo scorso giovedì si è congedata dalla Casa del Grande Fratello Vip 7 dopo esservi entrata come ospite per chiarirsi con l' ex ...ha lanciato una bella frecciatina nei confronti di Nikita Pelizon . Proprio la modella, confrontandosi con Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip , ha parlato nuovamente degli ...Le parole della modella triestina hanno indispettitoche su Instagram ha commentato con queste parole: Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip .

Ivana Mrazova sbotta contro Nikita Pelizon: "Sono scioccata" Biccy

Sui social Ivana Mrazova tra le storie ha pubblicato un pensiero in difesa del suo ex Luca Onestini, per poi attaccare Nikita Ivana Mrazova ha avuto modo di tornare nella Casa del Grande Fratello Vip ...Ivana Mrázová a poche ore dall'uscita dalla Casa del GFVip commenta il gesto di una gieffina: a chi si riferisce