Italia-Emirati Arabi Uniti, inizia una nuova fase. Scrive Bellodi (Di domenica 5 marzo 2023) È esistito un medioevo, un periodo buio nelle relazioni tra Italia e gli Emirati Arabi Uniti? L'espressione è certo forte, ma nasconde qualche verità. È indubbio che ci siano state delle forti tensioni. Commerciali in primis. Nel 2018, Mubadala Development Company, un fondo sovrano del governo di Abu Dhabi, acquista la Piaggio Aerospace, azienda Italiana che un decennio fa deteneva circa il 5% della produzione mondiale dei turboelica di aviazione e che era era unico produttore commerciale di droni militari in Europa. Un gioiellino insomma. Gli Emirati Arabi Uniti accusarono l'Italia di non aver onorato gli impegni presi dal governo Italiano di effettuare un ordine dei 800 milioni di Euro otto droni P1HH. È finita male: ...

