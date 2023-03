Italia, doppio argento! Iapichino nel lungo e le azzurre della 4x400 con record italiano (Di domenica 5 marzo 2023) È ancora grande Italia agli Europei indoor di Istanbul, grazie alle azzurre della staffetta 4x400. Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Anna Polinari ed Eleonora Marchiando sono d'argento in 3'28"61, ... Leggi su gazzetta (Di domenica 5 marzo 2023) È ancora grandeagli Europei indoor di Istanbul, grazie allestaffetta. Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Anna Polinari ed Eleonora Marchiando sono d'argento in 3'28"61, ...

