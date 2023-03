Isola dei Famosi, il cast agita Mediaset: “troppi sconosciuti e rischio trash” (Di domenica 5 marzo 2023) Il cast de L’Isola dei Famosi è stato annunciato nella sua interezza da TvBlog, ma Davide Maggio poco dopo ha confermato anche la presenza di Nathaly Caldonazzo, mentre Riccardo Signoretti quella di Luca Di Carlo. Ma non è finita qui, perché a loro Dagospia per penna di Ivan Rota – sempre ficcante – ha aggiunto il nome di Corinne Clery, già vista durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip. “Al già nutrito cast dell’Isola dei Famosi, dove di veri Famosi c’è ne sono pochi a parte Alesssndro Cecchi Paone e Marco Predolin, pare si vada ad aggiungere l’asso nella manica sino a questo momento nascosto a tutti: si fa il nome di Corinne Clery, l’attrice che tutti ricordiamo nel film erotico Histoire D’O”. E sempre su Dagospia, come riportato da Alberto Dandolo, si ... Leggi su biccy (Di domenica 5 marzo 2023) Ilde L’deiè stato annunciato nella sua interezza da TvBlog, ma Davide Maggio poco dopo ha confermato anche la presenza di Nathaly Caldonazzo, mentre Riccardo Signoretti quella di Luca Di Carlo. Ma non è finita qui, perché a loro Dagospia per penna di Ivan Rota – sempre ficcante – ha aggiunto il nome di Corinne Clery, già vista durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip. “Al già nutritodell’dei, dove di veric’è ne sono pochi a parte Alesssndro Cecchi Paone e Marco Predolin, pare si vada ad aggiungere l’asso nella manica sino a questo momento nascosto a tutti: si fa il nome di Corinne Clery, l’attrice che tutti ricordiamo nel film erotico Histoire D’O”. E sempre su Dagospia, come riportato da Alberto Dandolo, si ...

