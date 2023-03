Iran, centinaia le studentesse intossicate: giovani in protesta (Di domenica 5 marzo 2023) L’Iran continua ad essere un paese diviso a metà con centinaia di studentesse che accusano di essere intossicate. Ad Akhundi nella provincia al confine occidentale di Kermansha, una ragazza ha tirato giù la bandiera dell’Iran nel liceo femminile in cui studia, mettendo a rischio la sua vita. Tante le città Iraniane toccate dalla protesta così ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 5 marzo 2023) L’continua ad essere un paese diviso a metà condiche accusano di essere. Ad Akhundi nella provincia al confine occidentale di Kermansha, una ragazza ha tirato giù la bandiera dell’nel liceo femminile in cui studia, mettendo a rischio la sua vita. Tante le cittàiane toccate dallacosì ... TAG24.

