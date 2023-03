Iran, aumentano i casi di ragazze intossicate: la protesta di studenti e genitori (Di domenica 5 marzo 2023) In Iran la repressione non sembra essere destinata a fermarsi. Ancora una volta, come già accaduto nelle scorse settimane, si sono registrati casi di intossicazione in sei scuole femminili del Paese, anche se gli attivisti restano della convinzione che il numero possa essere superiore rispetto a quanto dichiarato ufficialmente. Le ragazze che hanno subito l’avvelenamento sono state poi ricoverate in ospedale con sintomi che non lascerebbero dubbi: tutte loro avrebbero inalato una sostanza che non è stata ancora identificata. I primi episodi sono avvenuti a novembre 2022, ma visto che la situazione sta proseguendo si è deciso di far luce sulla vicenda. Gli oppositori del regime non sembrano però avere grossi dubbi sulle motivazioni: l’obiettivo sarebbe quello di fermare l’istruzione femminile perché questo porterebbe le giovani ad avere ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 5 marzo 2023) Inla repressione non sembra essere destinata a fermarsi. Ancora una volta, come già accaduto nelle scorse settimane, si sono registratidi intossicazione in sei scuole femminili del Paese, anche se gli attivisti restano della convinzione che il numero possa essere superiore rispetto a quanto dichiarato ufficialmente. Leche hanno subito l’avvelenamento sono state poi ricoverate in ospedale con sintomi che non lascerebbero dubbi: tutte loro avrebbero inalato una sostanza che non è stata ancora identificata. I primi episodi sono avvenuti a novembre 2022, ma visto che la situazione sta proseguendo si è deciso di far luce sulla vicenda. Gli oppositori del regime non sembrano però avere grossi dubbi sulle motivazioni: l’obiettivo sarebbe quello di fermare l’istruzione femminile perché questo porterebbe le giovani ad avere ...

