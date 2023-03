Iran, altre ragazze avvelenate in classe. La tosse senza fine tra le urla a scuola: «Aiuto non riesco a respirare» – Il video (Di domenica 5 marzo 2023) Spuntano nuovi casi di studentesse avvelenate in Iran, dopo i centinaia di casi scoperti negli ultimi mesi. Oggi, 4 marzo, sono stati segnalate intossicazioni avvenute in due istituti scolastici ad Abhar e ad Ahvaz, e in una scuola elementare di Zanjan. altre studentesse hanno fatto ricorso alle cure dei medici a Mashhad, Shiraz e Isfahan. «Aiuto non riesco a respirare», si sente urlare in alcuni video che ritraggono le giovani donne che tossiscono ininterrottamente fuori nei cortili della scuole. Nei filmati che stanno circolando, visibili sul canale Telegram FreedoMessanger, si vedono anche le famiglie che arrivano a soccorrere le figlie. Da quando sono iniziate le denunce di giovani donne che presentavano sintomi di avvelenamento, ... Leggi su open.online (Di domenica 5 marzo 2023) Spuntano nuovi casi di studentessein, dopo i centinaia di casi scoperti negli ultimi mesi. Oggi, 4 marzo, sono stati segnalate intossicazioni avvenute in due istituti scolastici ad Abhar e ad Ahvaz, e in unaelementare di Zanjan.studentesse hanno fatto ricorso alle cure dei medici a Mashhad, Shiraz e Isfahan. «non», si sentere in alcuniche ritraggono le giovani donne che tossiscono ininterrottamente fuori nei cortili della scuole. Nei filmati che stanno circolando, visibili sul canale Telegram FreedoMessanger, si vedono anche le famiglie che arrivano a soccorrere le figlie. Da quando sono iniziate le denunce di giovani donne che presentavano sintomi di avvelenamento, ...

