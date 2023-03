“Io e Ignazio Moser…”. GF Vip 7, il racconto choc di Antonella Fiordelisi, emerge soltanto adesso (Di domenica 5 marzo 2023) Antonella Fiordelisi ha rivelato di avere avuto una tresca con Ignazio Moser. Proprio così, la cosa emerge soltanto adesso, chissà perché. È lei stessa a raccontarlo al GF Vip 7, in quella settimana in cui sembra oramai finita la storia con Edoardo Donnamaria. E la Fiordalisi, nel dirlo a tutti, non fa altro che gettare benzina sul fuoco. Ed eccola, la Fiordalisi, che mentre chiacchiera con alcuni dei suoi amici, rivela (di punto in bianco, Ndr) di aver avuto in passato un breve flirt con Ignazio Moser. Apriti cielo! Chiaramente la confessione non resta inascoltata e i fan in quel momento impazziscono sui social. Ora però è Novella2000.it a far chiarezza sulla vicenda. Il settimanale fa presente che non è proprio la prima volta che si racconta questa vicenda. Solo ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 5 marzo 2023)ha rivelato di avere avuto una tresca conMoser. Proprio così, la cosa, chissà perché. È lei stessa a raccontarlo al GF Vip 7, in quella settimana in cui sembra oramai finita la storia con Edoardo Donnamaria. E la Fiordalisi, nel dirlo a tutti, non fa altro che gettare benzina sul fuoco. Ed eccola, la Fiordalisi, che mentre chiacchiera con alcuni dei suoi amici, rivela (di punto in bianco, Ndr) di aver avuto in passato un breve flirt conMoser. Apriti cielo! Chiaramente la confessione non resta inascoltata e i fan in quel momento impazziscono sui social. Ora però è Novella2000.it a far chiarezza sulla vicenda. Il settimanale fa presente che non è proprio la prima volta che si racconta questa vicenda. Solo ...

buongiorno in che senso la doc ha avuto un flirt con ignazio moser non ce la faccio + con lei - GianpaoloPascu4 : @SBruganelli e @alfosignorini in che senso lei ha avuto un flirt con Ignazio Moser? ?????????? e soprattutto è interessa… - solounamortale : Ignazio Moser e la Fiordelisi erano una coppia ??????????? - Simo7072 : @GrandeFratello Ignazio Moser?? Questo è andato con quante?? ???? - f3428344991 : RT @InsanityAngel1: Ma Ignazio Moser lo sa di aver avuto un flirt con Antonella Fiordelisi? #GfGameNight #donnavassi #incorvassi #edoberto…

