Inzaghi | «Inter | reagito bene! Asllani? Questo il suo ruolo Arbitro ottimo»

Leggi su inter-news

(Di domenica 5 marzo 2023) Conferenza peral termine di-Lecce di oggi. Nel post partita, dalla sala stampa, l’allenatore ha risposto a diverse domande sul 2-0 e non solo. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonenel post partita di-Lecce. C’è adesso un titolare in regia? No, di volta in volta dovrò scegliere in base agli allenamenti, alle partite e agli avversari che si incontrano. È normale che inmomento sono contento che ho la possibilità di scegliere, non dimentichiamoci che c’è anchema chiaramente con Brozovic in panchina a subentrare è lui. Ho la fortuna in mezzo al campo di poter scegliere, mentre qualche problemino sulle rotazioni per le assenze di Dimarco, Skriniar e Correa c’è. Ma sono fiducioso di recuperarli in settimana ...