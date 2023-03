Inzaghi: «Dobbiamo portare in alto l’Inter. Gosens? Bene non solo oggi!» (Di domenica 5 marzo 2023) Simone Inzaghi ha parlato dopo Inter-Lecce. Il tecnico nerazzurro soddisfatto per l’approccio alla gara e poi fa i complimenti anche a Gosens. Le sue parole a Dazn CONCENTRATI ? Inzaghi soddisfatto: «Ottima partita, approccio giusto. Non abbiamo mai abbassato l’intensità, il gol di Lautaro Martinez ci ha poi agevolato. Bella partita contro una squadra che nelle ultime giornate aveva dato fastidio a tantissime squadre. Intensi, determinati, ottima partita. E’ stata squadra ogni momento, è così che si vincono le partite. Lecce squadra aggressiva, avevamo bisogno di mobilità. L’avevamo preparata in questo modo, bravi i ragazzi a rimanere concentrati». PROTAGONISTI ? Così Inzaghi su Lautaro Martinez e Gosens: «Leadership? Lautaro Martinez importantissimo, sta avendo un grande rendimento. ... Leggi su inter-news (Di domenica 5 marzo 2023) Simoneha parlato dopo Inter-Lecce. Il tecnico nerazzurro soddisfatto per l’approccio alla gara e poi fa i complimenti anche a. Le sue parole a Dazn CONCENTRATI ?soddisfatto: «Ottima partita, approccio giusto. Non abbiamo mai abbassato l’intensità, il gol di Lautaro Martinez ci ha poi agevolato. Bella partita contro una squadra che nelle ultime giornate aveva dato fastidio a tantissime squadre. Intensi, determinati, ottima partita. E’ stata squadra ogni momento, è così che si vincono le partite. Lecce squadra aggressiva, avevamo bisogno di mobilità. L’avevamo preparata in questo modo, bravi i ragazzi a rimanere concentrati». PROTAGONISTI ? Cosìsu Lautaro Martinez e: «Leadership? Lautaro Martinez importantissimo, sta avendo un grande rendimento. ...

