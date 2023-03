Inzaghi: «Ci confrontiamo sempre, non solo quando l’Inter perde una gara» (Di domenica 5 marzo 2023) Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Dazn prima di Inter-Lecce. Il tecnico dei nerazzurri ha presentato la partita contro i salentini. Importante per rialzare la testa CONFRONTO ? Le parole di Inzaghi: «Troviamo una squadra in salute, dovremo fare la partita subito. Poi vedremo cosa succederà. Scelte Dzeko e Calhanoglu? Giocando così tanto si devono fare delle scelte. Ho scelto un undici, ma sarà importantissimo chi subentrerà. Confronto? Ne facciamo ogni tre giorni. Non si fanno confronti solo quando si perde, ma sempre perché giochiamo ogni settimana». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ... Leggi su inter-news (Di domenica 5 marzo 2023) Simoneha parlato ai microfoni di Dazn prima di Inter-Lecce. Il tecnico dei nerazzurri ha presentato la partita contro i salentini. Importante per rialzare la testa CONFRONTO ? Le parole di: «Troviamo una squadra in salute, dovremo fare la partita subito. Poi vedremo cosa succederà. Scelte Dzeko e Calhanoglu? Giocando così tanto si devono fare delle scelte. Ho scelto un undici, ma sarà importantissimo chi subentrerà. Confronto? Ne facciamo ogni tre giorni. Non si fanno confrontisi, maperché giochiamo ogni settimana». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...

